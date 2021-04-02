Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Пісків, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту Шуми, де представники збройних формувань РФ облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій ЗСУ.

Станом на 7 годину ранку, 2 квітня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.