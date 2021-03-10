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10 березня 2021, 16:59 3

Арестович сказав, коли буде презентовано мирний план щодо Донбасу

10 березня 2021, 16:59 3
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План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників
План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників
Фото з відкритих джерел
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Мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі, розроблений Україною, Німеччиною і Францією, буде презентовано до кінця поточного місяця.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

"Зараз є план спільних кроків так званий, який обговорюється в рамках ТКГ. Франція і Німеччина ініціативно розробили власний план, він називається "кластери", який передбачає їх ініціативи з врегулювання конфлікту. Вони обговорюються під час зустрічей політичних радників", - пояснив він.

При цьому Арестович не став розкривати подробиці плану.

"План має бути презентований до кінця березня, під час чергової зустрічі політичних радників. Подробиці не розголошуються, це домовленість про конфіденційність, тільки після прийняття відповідних угод їх озвучать", - сказав консультант.

Росія, його словами, "насправді прекрасно знає, що відбувається".

Раніше спікер ТКГ Арестович визнав, що перемир'я на Донбасі немає.

Донбас Україна війна ТКГ олексій арестович

 
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