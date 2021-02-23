Обострение на Донбассе: в ООС заявляют о 2 убитых и 3 раненых военнослужащих

Боевики били из всех видов вооружения

Боевики били из всех видов вооружения

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью УМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Зайцевого, российско-оккупационные войска стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня.