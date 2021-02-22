В Україні спроєктують новий аеропорт на Донбасі - Зеленський

Аеропорт побудують для жителів Донецької і Луганської областей

Аеропорт побудують для жителів Донецької і Луганської областей

Фото: з відкритих джерел

На підконтрольній території Донбасу планують побудувати новий аеропорт саме для цивільних рейсів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

Між Луганській і Донецькій областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - повідомив Зеленський.

Він також додав, що на Закарпатті планується в найближчі два роки побудувати новий аеропорт, оскільки в аеропорту "Ужгород" є ряд стратегічних проблем, зокрема необхідність заходження на посадку з використанням авіапростору Словаччини.

Раніше повідомлялося, що в Україні скоро почнеться реалізація проєкту приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес", який допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.