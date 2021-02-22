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22 лютого 2021, 11:42 164

В Україні спроєктують новий аеропорт на Донбасі - Зеленський

22 лютого 2021, 11:42 164
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Аеропорт побудують для жителів Донецької і Луганської областей
Аеропорт побудують для жителів Донецької і Луганської областей
Фото: з відкритих джерел
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На підконтрольній території Донбасу планують побудувати новий аеропорт саме для цивільних рейсів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

Між Луганській і Донецькій областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - повідомив Зеленський.

Він також додав, що на Закарпатті планується в найближчі два роки побудувати новий аеропорт, оскільки в аеропорту "Ужгород" є ряд стратегічних проблем, зокрема необхідність заходження на посадку з використанням авіапростору Словаччини.

Раніше повідомлялося, що в Україні скоро почнеться реалізація проєкту приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес", який допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

Донбас Володимир Зеленський строительство президент аеропорт

 
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