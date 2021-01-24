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На Донбассе стреляли вблизи Песков, Водяного и Южного
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24 января 2021, 17:41 10

На Донбассе стреляли вблизи Песков, Водяного и Южного

24 января 2021, 17:41 10
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Фото: Facebook
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В течение текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов – подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Южное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, January 24, 2021

Напомним, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

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