На Донбассе стреляли вблизи Песков, Водяного и Южного

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: Facebook

В течение текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов – подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Южное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предметов.

Напомним, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.