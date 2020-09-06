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Сутки на Донбассе: обстрелов не было, режим "тишины" сохраняется
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06 сентября 2020, 10:12 6

Сутки на Донбассе: обстрелов не было, режим "тишины" сохраняется

06 сентября 2020, 10:12 6
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Ситуация полностью контролируется Объединенными силами
Ситуация полностью контролируется Объединенными силами
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано обстрелов и провокаций со стороны боевиков. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

"В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, - сообщили в ООС.

Также отмечается, что украинские военные совместно со спасателями продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

"По состоянию на утро, ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецка. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются. Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать”, - сообщили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что сутками ранее на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

ОРДЛО ООС оружие боевики штаб
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