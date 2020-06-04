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04 июня 2020, 10:38 2

Никакого российского сценария: Кулеба рассказал о возможных компромиссах касательно статуса ОРДЛО

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04 июня 2020, 10:38 2
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На прямой диалог с оккупационными администрациями Украина не пойдет
Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба
На прямой диалог с оккупационными администрациями Украина не пойдет

Украина готова к разумным компромиссам в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, однако не согласится ни на какие особые статусы по российскому сценарию.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам визита в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на выдуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций", - отметил Кулеба.

По его словам, урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие. В Германии также отмечают, что оновным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня.

"Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба отметил, что верит в деоккупацию и реинтеграцию и Донбасса, и Крыма.

Подытоживая, он назвал важным достижением также возвращение на повестку дня переговоров вопрос временно оккупированного Крыма и украинских политзаключенных в Крыму и России.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД анонсировал очередную встречу в нормандском формате, на которой планируют обсудить пути достижения мира на Донбассе. Встреча с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в ближайшее время.


ОРДЛО Донбасс война переговоры Дмитрий Кулеба
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