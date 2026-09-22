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22 вересня 2026, 08:46

Кількість жертв нічної атаки на Дніпро зросла: з-під завалів дістали тіла загиблих

22 вересня 2026, 08:46
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Фото: ОВА
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У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки на підприємство

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники виявили та дістали з-під завалів тіла людей.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, однак згодом рятувальники знайшли під завалами тіло ще одного працівника.

Загалом нічний удар росіян по підприємству забрав чотири життя.

Нагадаємо, вночі 22 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Повідомлялося про двох загиблих та шістьох поранених.

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