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18 вересня 2026, 15:58

У Дніпрі засудили на 10 років чоловіка за замах на вбивство рідного брата

18 вересня 2026, 15:58
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі суд визнав винним 51-річного чоловіка, який під час конфлікту напав із ножем на рідного брата, коли той спав. За замах на умисне вбивство його засудили до 10 років позбавлення волі

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався 28 лютого 2025 року в одному з будинків Новокодацького району Дніпра. За даними слідства, між братами тривалий час тривав конфлікт. Того дня чоловік дочекався, коли брат заснув, після чого завдав йому ножових поранень.

Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Нападника затримали. На місці події правоохоронці вилучили ніж, який, за даними слідства, був знаряддям злочину.

Також встановлено, що 51-річний чоловік раніше вже був засуджений за умисне вбивство.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 15 та пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство особи, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Суд дослідив матеріали кримінального провадження та докази, зібрані під час досудового розслідування. Чоловіка визнали винним і призначили йому покарання — 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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