Росіяни вдарили по Дніпру: у місті спалахнула пожежа
Вдень 11 вересня росіяни завдали черговий удар по Дніпру. Відомо, що в місті спалахнула пожежа
Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.
Вдень росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа. Попередньо, постраждали троє людей.
Нагадаємо, раніше внаслідок атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва постраждали п'ятеро людей.
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