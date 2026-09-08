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08 сентября 2026, 18:20

Сажали на цепь, избивали и держали на хлебе и воде: в Днепре будут судить родителей-воспитателей за пытки 6 детей

08 сентября 2026, 18:20
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Фото: ОГП
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В Днепре направили в суд обвинительный акт в отношении двух родителей-воспитателей детского дома семейного типа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что с 2019 по 2024 год дети испытывали постоянное физическое и психологическое насилие. Воспитатели не называли детей по именам, использовали нецензурную брань, девочек стригли наголо и били стеблями роз и прутьями. За "проступки" и безразрешительное взятие еды детей неделями держали на хлебе и воде, заставляли спать на деревянной скамейке без постели, стоять коленями на гречке и ходить по камням в кровь. Для битья применяли ремни с металлической пряжкой, палки и выбивачки для ковров, а одного из питомцев ногами и кулаками били по голове.

Среди самых жестоких фактов – сажание детей на цепь с принуждением имитировать поведение животных, еду им бросали на землю, а на одного из детей надевали собачий ошейник. Кроме того, воспитанников заставляли бесплатно работать на строительстве дачи.

О пытках стало известно только после того, как старший мальчик поступил в учебное заведение и рассказал об издевательствах.

В феврале 2026 года родителям-воспитателям сообщили о подозрении. Расследование завершено, а дела переданы в суд.

Фигурантов будут судить за систематическую пытку и издевательство над шестью воспитанниками в возрасте от 3 до 10 лет (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины).

Функционирование детского дома семейного типа прекращено, а всех пострадавших детей изъяли и устроили в новые приемные семьи.



Напомним, в Одесской области отца подозревают в пытках собственных детей. После смерти жены он самостоятельно воспитывает 11 детей от 3 до 16 лет. Из-за непослушания мужчина применил физическую силу к семи из них.

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