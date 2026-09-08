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08 вересня 2026, 18:20

Саджали на ланцюг, били та тримали на хлібі й воді: у Дніпрі судитимуть батьків-вихователів за катування 6 дітей

08 вересня 2026, 18:20
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Фото: ОГП
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У Дніпрі скерували до суду обвинувальний акт щодо двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що з 2019 по 2024 рік діти зазнавали постійного фізичного та психологічного насильства. Вихователі не називали малечу за іменами, використовували нецензурну лайку, дівчат стригли наголо та били стеблами троянд і лозинами. За "провини" та бездозвільне взяття їжі дітей тижнями тримали на хлібі й воді, змушували спати на дерев'яній лавці без постелі, стояти колінами на гречці та ходити по камінню до крові. Для биття застосовували ремені з металевою пряжкою, палиці та вибивачки для килимів, а одного з вихованців ногами й кулаками били по голові.

Серед найжорстокіших фактів – саджання дітей на ланцюг з примусом імітувати поведінку тварин, їжу їм кидали на землю, а на одного з хлопців надягали собачий ошийник. Крім того, вихованців змушували безкоштовно працювати на будівництві дачі.

Про катування стало відомо лише після того, як найстарший хлопець вступив до навчального закладу та розповів про знущання.

У лютому 2026 року батькам-вихователям повідомили про підозру. Наразі розслідування завершено, а справи передано до суду.

Фігурантів судитимуть за систематичне катування та знущання з шістьох вихованців віком від 3 до 10 років (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Функціонування дитячого будинку сімейного типу припинено, а всіх постраждалих дітей вилучили та влаштували до нових прийомних родин.



Нагадаємо, на Одещині батька підозрюють у катуванні власних дітей. Після смерті дружини він самостійно виховує 11 дітей віком від 3 до 16 років. Через непослух чоловік застосував фізичну силу до сімох із них.

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