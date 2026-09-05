Росіяни вдарили по СТО на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро поранені
У Дніпровському районі внаслідок російської атаки на станцію технічного обслуговування загинула одна людина. Ще п'ятеро людей дістали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Усі постраждалі госпіталізовані. Один із поранених перебуває у важкому стані, ще один – у вкрай важкому.
На місці влучання працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, зранку 5 вересня російські війська повторно атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа на території автостоянки. Раніше ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки у Запоріжжі.
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