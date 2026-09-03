07:56  03 вересня
Два ротвейлери покусали підлітків на Рівненщині: власник постане перед судом
01:35  03 вересня
Акторка Олена Світлицька "рознесла" учасниць "Холостяка", які "боролись" за Цимбалюка
00:35  03 вересня
Ведуча Олена Кравець після вибухів вивезла дітей з Києва
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2026, 11:29

Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа

03 вересня 2026, 11:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 3 вересня, російські війська завдали чергового удару по Дніпру

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у передмісті.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Дніпро.

Нагадаємо, п'ятеро людей залишаються у лікарні після обстрілу Дніпра, що стався напередодні. Троє чоловіків перебувають у важкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро війна обстріли наслідки пожежа
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Стрілянина у Святошинському районі: у Києві триває спецоперація, є постраждалий
03 вересня 2026, 11:27
$22 тисячі за "білий квиток": на Донеччині викрили організатора схеми
03 вересня 2026, 11:16
Евакуація триває: у Дружківській громаді на Донеччині залишаються 2700 мешканців
03 вересня 2026, 10:59
У п'яти областях є знеструмлення через обстріли, на Одещині діють обмеження – Міненерго
03 вересня 2026, 10:46
Пожежі після ударів РФ: рятувальники показали наслідки атак на Київщині
03 вересня 2026, 10:38
На Житомирщині затримали співробітника СБУ, який торгував даними з таємної бази
03 вересня 2026, 10:30
Буданов розповів, як довго Росія продовжуватиме шахедний терор
03 вересня 2026, 10:19
Корупція, монополії та застарілі контракти: головні проблеми українського ринку дронів
03 вересня 2026, 10:11
У Німеччині через вибух постраждали двоє українців: що відомо
03 вересня 2026, 09:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »