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03 вересня 2026, 09:40

Удар по Дніпру 2 вересня: п'ятеро поранених залишаються в лікарні, троє – у важкому стані

03 вересня 2026, 09:40
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Ілюстративне фото: pixabay
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П'ятеро людей залишаються у лікарні після ворожої атаки на Дніпро, що сталася напередодні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Стан трьох чоловіків – віком 45, 63 та 76 років – медики оцінюють як важкий. Їм надають усю необхідну допомогу.

Загалом ворожий удар по місту забрав життя двох людей, ще дев'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали.

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