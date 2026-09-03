Удар по Дніпру 2 вересня: п'ятеро поранених залишаються в лікарні, троє – у важкому стані
П'ятеро людей залишаються у лікарні після ворожої атаки на Дніпро, що сталася напередодні
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Стан трьох чоловіків – віком 45, 63 та 76 років – медики оцінюють як важкий. Їм надають усю необхідну допомогу.
Загалом ворожий удар по місту забрав життя двох людей, ще дев'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали.
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