19:50  01 вересня
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
18:28  01 вересня
На Одещині 5-річний хлопчик помер від кулі з пневматичної зброї: затримали матір та її співмешканця
16:59  01 вересня
У Херсоні ворожий дрон атакував таксі: постраждали троє дорослих та двоє дітей
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 22:04

Окупанти понад 50 разів за день атакували Дніпропетровщину: п'ятеро поранених і руйнування

01 вересня 2026, 22:04
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська 1 вересня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені підприємство, шкільний стадіон та приватні будинки. Поранень дістали дві жінки. У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, супермаркети, багатоквартирні та приватні будинки.

Там постраждали троє людей. 80-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 70-річну жінку — у стані середньої тяжкості. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі російські військові атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль та інфраструктура.

На Синельниківщині ворог завдав ударів по Васильківській та Покровській громадах. Пошкоджень зазнали спортивна школа, приватні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

У Павлоградському районі через російські атаки виникли пожежі.

Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти Дніпропетровська область напад
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Херсонщині через російські атаки двоє загиблих і 14 поранених, серед них — двоє дітей
01 вересня 2026, 21:46
Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні
01 вересня 2026, 21:30
Росія атакувала Одеську ТЕЦ: "Нафтогаз" оцінює наслідки удару
01 вересня 2026, 21:08
Використав мирного жителя як "живий щит": поліція ідентифікувала російського офіцера, який звірствував у Бучі
01 вересня 2026, 20:58
Українські війська заблокували тисячі росіян на пещаному хребті на Миколаївщині
01 вересня 2026, 20:35
Перша постанова від "Фантому": на чому попався водій-порушник
01 вересня 2026, 20:26
Прислужники Путіна розуміють, що війна відбувається зовсім не так, як її планували в Кремлі
01 вересня 2026, 20:15
На Закарпатті повідомили про підозру членам ОЗГ за незаконну вирубку лісу на майже 6 млн грн
01 вересня 2026, 19:59
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
01 вересня 2026, 19:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »