Окупанти понад 50 разів за день атакували Дніпропетровщину: п'ятеро поранених і руйнування

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпрі пошкоджені підприємство, шкільний стадіон та приватні будинки. Поранень дістали дві жінки. У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, супермаркети, багатоквартирні та приватні будинки.

Там постраждали троє людей. 80-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 70-річну жінку — у стані середньої тяжкості. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі російські військові атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль та інфраструктура.

На Синельниківщині ворог завдав ударів по Васильківській та Покровській громадах. Пошкоджень зазнали спортивна школа, приватні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

У Павлоградському районі через російські атаки виникли пожежі.

Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.