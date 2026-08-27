У Кривому Розі поліція затримала торговця небезпечним "товаром"
У Кривому Розі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті зброї. Під час обшуку в нього вилучили пістолети, частини до зброї та гроші, отримані за продаж
Про це повідомляє поліція Дніпроетровської області, передає RegioNews.
Правоохоронці задокументували факт незаконного збуту зброї 25 серпня. Після цього чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Того ж дня слідчі провели санкціонований судом обшук за місцем проживання фігуранта. Там вони виявили та вилучили додаткові частини до зброї.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів. За даними слідства, чоловік займався протиправною діяльністю з квітня цього року.