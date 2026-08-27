У Кривому Розі поліція затримала торговця небезпечним "товаром"

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті зброї. Під час обшуку в нього вилучили пістолети, частини до зброї та гроші, отримані за продаж

Про це повідомляє поліція Дніпроетровської області, передає RegioNews .

Правоохоронці задокументували факт незаконного збуту зброї 25 серпня. Після цього чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Того ж дня слідчі провели санкціонований судом обшук за місцем проживання фігуранта. Там вони виявили та вилучили додаткові частини до зброї.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів. За даними слідства, чоловік займався протиправною діяльністю з квітня цього року.