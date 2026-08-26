На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули двоє людей, ще один чоловік поранений

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом 26 серпня понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Найбільше від російських атак постраждав Нікопольський район. Ворог бив по Нікополю, а також Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів загинули 71-річна жінка та 48-річний чоловік. Ще один, 59-річний чоловік, дістав поранення. Він лікується амбулаторно.

У районі пошкоджені багатоповерховий і приватний будинки та автомобіль.

На Синельниківщині під ударами перебували Васильківська та Миколаївська громади. Там знищені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Ще близько 20 осель, фермерське господарство, сільськогосподарська техніка та автомобілі зазнали пошкоджень.

У Богданівській громаді Павлоградського району через російські атаки виникли пожежі, пошкоджене підприємство.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.

Нагадаємо, що у Херсоні 26 серпня російські війська повторно атакували FPV-дроном автоцистерну ДСНС, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої атаки.