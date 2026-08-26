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26 серпня 2026, 20:33

На Дніпропетровщині шахрайка через підроблений застосунок викрала майже 120 тисяч грн

26 серпня 2026, 20:33
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Фото ілюстративне
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На Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили 19-річну дівчину, яка, за даними слідства, у змові з іншою особою заволоділа коштами потерпілої. Збитки становлять майже 120 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, у липні потерпіла побачила в одній із соціальних мереж оголошення про можливість завантажити застосунок, який нібито мав допомагати виявляти ворожі безпілотники.

Жінка перейшла за посиланням та встановила застосунок. Після цього вона втратила доступ до свого пристрою, а згодом виявила незаконне списання коштів із рахунків.

Унаслідок шахрайських дій потерпілій завдали матеріальних збитків на суму майже 120 тисяч гривень.

Слідчі повідомили 19-річній фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо двох шахраїв, які за схемою "ваш родич у біді" ошукали двох містянок на майже мільйон гривень.

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