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26 серпня 2026, 19:59

У Кривому Розі поліція затримала 20-річного палія адвокатського бюро та турфірми

26 серпня 2026, 19:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі поліцейські затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі адвокатського бюро. Унаслідок пожежі пошкоджені вхідні двері юридичної установи та приміщення туристичної агенції

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Пожежа сталася 24 серпня близько 22:15 у Металургійному районі Кривого Рогу. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та рятувальники ДСНС. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до підпалу. 20-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

26 серпня слідчі за погодженням із Криворізькою південною окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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