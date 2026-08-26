У Кривому Розі поліція затримала 20-річного палія адвокатського бюро та турфірми
У Кривому Розі поліцейські затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі адвокатського бюро. Унаслідок пожежі пошкоджені вхідні двері юридичної установи та приміщення туристичної агенції
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Пожежа сталася 24 серпня близько 22:15 у Металургійному районі Кривого Рогу. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та рятувальники ДСНС. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до підпалу. 20-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
26 серпня слідчі за погодженням із Криворізькою південною окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.