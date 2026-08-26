Трагедія на Криворіжжі: на глибині понад 1,5 тисячі метрів під час підземних робіт загинули троє гірників

Фото: ДСНС

На Криворіжжі 26 серпня під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Через надзвичайну ситуацію працівники опинилися в найнижчій точці шахтного ствола — на горизонті 1568 метрів, де збирається вода

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Тіло одного з гірників гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС України виявили на технологічному містку.

Ще двоє працівників опинилися під водою.

Для їх пошуку та деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу.

Тіла всіх трьох загиблих рятувальники вилучили за допомогою альпіністського спорядження та транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

Причини та обставини надзвичайної ситуації наразі не повідомляються.

Нагадаємо, 11 листопада на Інгульській шахті стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення підземного горизонта. Двоє працівників самостійно покинули зону аварії, доля ще двох гірників залишалася невідомою. 17 листопада на шахті виявили тіло одного з них.