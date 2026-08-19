Понад 20 атак за день: окупанти масовано били по Нікопольщині, є поранений

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів поранений 32-річний працівник поліції.

Медики надали йому необхідну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також російські атаки пошкодили інфраструктуру, харчове підприємство, коледж, адміністративну будівлю, приватні та багатоповерхові будинки, магазин і автомобілі.

Нагадаємо, що у Житомирі 19 серпня під час російської атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.