Понад 20 атак за день: окупанти масовано били по Нікопольщині, є поранений
Упродовж 19 серпня російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Унаслідок обстрілів поранений 32-річний працівник поліції.
Медики надали йому необхідну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Також російські атаки пошкодили інфраструктуру, харчове підприємство, коледж, адміністративну будівлю, приватні та багатоповерхові будинки, магазин і автомобілі.
Нагадаємо, що у Житомирі 19 серпня під час російської атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.