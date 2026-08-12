Фото: ОВА

У ніч на 12 серпня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпровському районі через ворожу атаку виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено лікарню, культурно-спортивний комплекс, магазин, багатоквартирні будинки та автомобіль. Поранень зазнав 57-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі окупанти атакували Зеленодольську громаду, де пошкоджена приватна оселя.

На Синельниківщині від атак росіян потерпала Миколаївська громада, там зайнявся приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр "Епіцентр", де виникла масштабна пожежа.