Росіяни вдарили по Павлограду: спалахнули квартири в багатоповерхівці, є загиблий
Вдень 30 липня російські війська завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в квартирах багатоповерхового будинку.
Наразі відомо про одну загиблу людину.
Інформація щодо кількості поранених та наслідків удару ще уточнюється.
Нагадаємо, вночі 30 липня у селищі Радушне Криворізького району російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, серед яких троє дітей.
Кількість постраждалих зросла до девʼяти. Кілька людей вважаються безвісти зниклими.
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