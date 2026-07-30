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30 липня 2026, 16:55

Росіяни вдарили по Павлограду: спалахнули квартири в багатоповерхівці, є загиблий

30 липня 2026, 16:55
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Фото: ОВА
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Вдень 30 липня російські війська завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в квартирах багатоповерхового будинку.

Наразі відомо про одну загиблу людину.

Інформація щодо кількості поранених та наслідків удару ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 липня у селищі Радушне Криворізького району російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, серед яких троє дітей.

Кількість постраждалих зросла до девʼяти. Кілька людей вважаються безвісти зниклими.

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Дніпропетровська область Павлоград війна обстріли наслідки багатоповерхівка
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