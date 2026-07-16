Конфлікт у Дніпрі закінчився лікарнею: поліція повідомила про підозру нападнику

Автор: Yurgen

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час конфлікту чоловік побив 49-річного містянина та завдав йому ударів палицею. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі травми та був госпіталізований до лікарні.

Подія сталася 12 липня на вулиці Олександри Риндовської у Шевченківському районі. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Потім підозрюваний вдарив потерпілого палицею та залишив місце події.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, а також у вчиненні сексуального насильства, що спричинило тяжкі наслідки.