Конфлікт у Дніпрі закінчився лікарнею: поліція повідомила про підозру нападнику
Слідчі Дніпра повідомили про підозру 45-річному підозрюваному у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень містянину
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Під час конфлікту чоловік побив 49-річного містянина та завдав йому ударів палицею. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжкі травми та був госпіталізований до лікарні.
Подія сталася 12 липня на вулиці Олександри Риндовської у Шевченківському районі. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Потім підозрюваний вдарив потерпілого палицею та залишив місце події.
Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний місцевий житель.
Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, що до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, а також у вчиненні сексуального насильства, що спричинило тяжкі наслідки.