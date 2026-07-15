Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий
Російські окупанти зранку 15 липня атакували Дніпропетровщину. На жаль, внаслідок удару загинув місцевий житель
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Ганжі, росіяни атакували Криворізький район. Внаслідок атаки на трасі у Софіївській громаді загинув 62-річний водій вантажівки.
У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм допомогу.
Нагадаємо, російські війська зранку 15 липня атакували Одесу.
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