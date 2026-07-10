"Товар" з рук в руки: у Кривому Розі затримали наркозбувальницю

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі правоохоронці 7 липня затримали жінку, яку підозрюють у збуті психотропної речовини PVP

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Того ж дня зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усе вилучене направили на експертне дослідження.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.