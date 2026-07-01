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01 липня 2026, 08:27

На Дніпропетровщині ворог обстріляв три райони: пошкоджена інфраструктура, серед поранених – вагітна

01 липня 2026, 08:27
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Фото: ОВА
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Вночі 1 липня ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ударом були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади. Тут понівечені заправки і автомобілі. Загинула 43-річна жінка. У стані середньої тяжкості госпіталізована 35-річна вагітна жінка. Ще дві жінки 49 та 71 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській й Петропавлівській громадах. Пошкоджень зазнали підприємства, Будинок культури, адмінбудівля, меморіал, гімназія, магазини та заправка.

На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь і Покровська громада.

Нагадаємо, вночі 1 липня російські військові атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області. Всюди пошкоджене обладнання.

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