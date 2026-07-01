Ворог вночі атакував 5 АЗС на Дніпропетровщині: загинула жінка, троє поранених
Вночі 1 липня російські військові атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих ударів одна жінка загинула, ще троє дістали поранень.
Одна з поранених перебуває у лікарні. Дві жінки після надання меддопомоги лікуються амбулаторно.
Всюди пошкоджене обладнання, на місцях влучань зайнялися пожежі.
Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район.
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