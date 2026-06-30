Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені
У Дніпропетровській області упродовж 30 червня четверо людей зазнали поранень унаслідок російських атак
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Російські війська понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками й авіабомбами та обстрілювали з артилерії.
У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська і Червоногригорівська громади.
Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок та автомобілі.
У стані середньої тяжкості госпіталізували 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків віком 77, 56 і 42 роки лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі загарбники завдали удару по Слов’янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах.
Пошкоджені агропідприємство і приватні будинки.
Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю зросла до шести осіб, серед яких одна дитина.