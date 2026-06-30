Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області упродовж 30 червня четверо людей зазнали поранень унаслідок російських атак

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Російські війська понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками й авіабомбами та обстрілювали з артилерії.

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок та автомобілі.

У стані середньої тяжкості госпіталізували 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків віком 77, 56 і 42 роки лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі загарбники завдали удару по Слов’янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах.

Пошкоджені агропідприємство і приватні будинки.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю зросла до шести осіб, серед яких одна дитина.