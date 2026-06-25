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25 июня 2026, 21:20

В Днепре будут судить мужчину, который промышлял воровством и мошенничеством

25 июня 2026, 21:20
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре будут судить 34-летнего мужчину за ряд имущественных преступлений в городе. Обвиняемому инкриминируют мошенничество и кражу, совершенные на территории Новокодацкого района

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Первое преступление мужчина совершил в конце января на улице Большая Деевская. Под предлогом временного использования он попросил у местной жительницы электроинструмент якобы для выполнения бытовых работ.

Потерпевшая поверила мужчине и передала ему имущество, однако обещания вернуть инструмент он не выполнил. Злоумышленник же сдал имущество в ломбард.

В начале апреля фигурант снова совершил имущественное преступление. Разбив окно, он проник в хозяйственное здание на территории частного домовладения на той же улице.

Муж отыскал инструменты и зарядное устройство, после чего похитил их и покинул место происшествия. Сумма нанесенного владельцу ущерба составляет почти 18 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования следователи собрали достаточную доказательную базу и сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Черновцах из-за самовольного подключения к газораспределительной системе многоэтажного дома нанесен ущерб по меньшей мере на 87,5 млн грн.

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