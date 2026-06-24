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24 июня 2026, 19:45

На Никопольщине после бытового конфликта мужчина оказался в больнице с ножевым ранением

24 июня 2026, 19:45
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Никопольщине Днепропетровской области 22 июня правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нанесение тяжких телесных повреждений

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 22 июня около 3 часов ночи в одном из сел Мировской общины.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Находясь в помещении кухни по месту жительства, 43-летний подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес 38-летнему сожительнице своей сестры один удар в живот.

С полученными травмами пострадавший госпитализирован в больницу.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

22 июня следователи сообщили мужчине о подозрении. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Житомирской области разоблачили преступную схему. Заключенные с "криминальным стажем" запугивали людей.

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