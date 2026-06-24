Ракетный удар по Кривому Рогу: СБУ сообщила о подозрении пяти российским генералам и полковникам

Фото: СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на пяти высокопоставленных должностных лиц вооруженных группировок РФ, организовавших воздушный удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога 13 июня 2023 года

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

В результате вражеской атаки погибли 13 местных жителей. Еще более 30 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести.

Под российские обстрелы попали многоквартирный дом, учебные заведения, продовольственная база и другие частные предприятия.

Для осуществления воздушной атаки рашисты применили стратегические крылатые ракеты типа Х-101, выпущенные из российских самолетов-бомбардировщиков – Ту-95МС.

Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались:

генерал армии Сергей Суровикин – в то время главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ, который согласовал нанесение ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога;

генерал-лейтенант Сергей Дронов – заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ – определял цели применения ракетного вооружения;

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил РФ – направил боевое распоряжение на обстрел гражданских объектов;

полковник Николай Варпахович – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ – направил боевое распоряжение на поражение гражданских целей;

полковник Олег Скитский – командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ – обеспечил нанесение ракетного удара по гражданским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что 13 июня 2023 года россияне ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области шестью ракетами.