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24 июня 2026, 19:28

Ракетный удар по Кривому Рогу: СБУ сообщила о подозрении пяти российским генералам и полковникам

24 июня 2026, 19:28
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Фото: СБУ
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Служба безопасности собрала доказательную базу на пяти высокопоставленных должностных лиц вооруженных группировок РФ, организовавших воздушный удар по гражданской инфраструктуре города Кривого Рога 13 июня 2023 года

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

В результате вражеской атаки погибли 13 местных жителей. Еще более 30 гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести.

Под российские обстрелы попали многоквартирный дом, учебные заведения, продовольственная база и другие частные предприятия.

Для осуществления воздушной атаки рашисты применили стратегические крылатые ракеты типа Х-101, выпущенные из российских самолетов-бомбардировщиков – Ту-95МС.

Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались:

генерал армии Сергей Суровикин – в то время главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ, который согласовал нанесение ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога;

генерал-лейтенант Сергей Дронов – заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ – определял цели применения ракетного вооружения;

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил РФ – направил боевое распоряжение на обстрел гражданских объектов;

полковник Николай Варпахович – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ – направил боевое распоряжение на поражение гражданских целей;

полковник Олег Скитский – командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ – обеспечил нанесение ракетного удара по гражданским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что 13 июня 2023 года россияне ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области шестью ракетами.

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