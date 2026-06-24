Конференция в Польше: оправдан ли отказ Зеленского от поездки
Это не украино-польская конференция.
Это международная конференция: более 40 национальных правительств + Евросоюз + международные финансовые организации.
Это не приглашение президента Польши.
Это приглашение международного сообщества, которое взяло на себя обязательство восстановить Украину.
Польша просто в этом году стала площадкой проведения по очереди.
В прошлом году Италия.
А прежде Германия.
А прежде Великобритания.
А прежде Швейцария.
Это не дело украинско-польских отношений.
Теперь второе.
Белых Орлов вернули.
Это верно.
Теперь нужно послать сигнал, что в доме есть взрослые.
Которые понимают, что Навроцкий временно, а Польша – вечно.
И Украина вечно.
Наши друзья в Польше, сознательные люди, взрослые в том доме нуждаются в поддержке.
Польша это не Навроцкий.
Как Украина не была Янукович.
Я не предлагаю кланяться полякам, ради них переформатировать свою картину истории или свой пантеон героев.
Мы уже подтвердили нашу субъектность, неуступчивость, способность защищать свой интерес и свою картину мира.
Теперь нужно еще утвердить нашу способность различать короткое и длинное.
Нашу способность переключаться из прошлого на будущее (и переключать других).
Нашу способность управлять нарративом, а не плыть за ним.
Нашу проактивность, а не реактивность.
Восстановление Украины не имеет отношения к исторической памяти.
Субъектность – это не жесткая позиция по вопросам, которые для вас важны.
Камень тоже имеет жесткую позицию, но он не субъект.
Субъектность – это способность сегодня управлять тем, что вчера управляло вами.
Вчера мы руководствовались нарративом, который запустили поляки.
Сегодня мы должны развернуть поляков к нарративу, который мы запустили.
Это станет признаком нашей силы и субъектности.
Доклад закончил.