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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
24 июня 2026, 10:08

Конференция в Польше: оправдан ли отказ Зеленского от поездки

24 июня 2026, 10:08
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Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным
Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Это не украино-польская конференция.

Это международная конференция: более 40 национальных правительств + Евросоюз + международные финансовые организации.

Это не приглашение президента Польши.

Это приглашение международного сообщества, которое взяло на себя обязательство восстановить Украину.

Польша просто в этом году стала площадкой проведения по очереди.

В прошлом году Италия.

А прежде Германия.

А прежде Великобритания.

А прежде Швейцария.

Это не дело украинско-польских отношений.

Теперь второе.

Белых Орлов вернули.

Это верно.

Теперь нужно послать сигнал, что в доме есть взрослые.

Которые понимают, что Навроцкий временно, а Польша – вечно.

И Украина вечно.

Наши друзья в Польше, сознательные люди, взрослые в том доме нуждаются в поддержке.

Польша это не Навроцкий.

Как Украина не была Янукович.

Я не предлагаю кланяться полякам, ради них переформатировать свою картину истории или свой пантеон героев.

Мы уже подтвердили нашу субъектность, неуступчивость, способность защищать свой интерес и свою картину мира.

Теперь нужно еще утвердить нашу способность различать короткое и длинное.

Нашу способность переключаться из прошлого на будущее (и переключать других).

Нашу способность управлять нарративом, а не плыть за ним.

Нашу проактивность, а не реактивность.

Восстановление Украины не имеет отношения к исторической памяти.

Субъектность – это не жесткая позиция по вопросам, которые для вас важны.

Камень тоже имеет жесткую позицию, но он не субъект.

Субъектность – это способность сегодня управлять тем, что вчера управляло вами.

Вчера мы руководствовались нарративом, который запустили поляки.

Сегодня мы должны развернуть поляков к нарративу, который мы запустили.

Это станет признаком нашей силы и субъектности.

Доклад закончил.

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Украина война восстановление Зеленский Владимир Восстановление Украины Польша Ukraine Recovery Conference
 
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