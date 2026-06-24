Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным

Буду непопулярным. Считаю решение президента Украины не ехать на Ukraine Recovery Conference ошибочным

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Это не украино-польская конференция.

Это международная конференция: более 40 национальных правительств + Евросоюз + международные финансовые организации.

Это не приглашение президента Польши.

Это приглашение международного сообщества, которое взяло на себя обязательство восстановить Украину.

Польша просто в этом году стала площадкой проведения по очереди.

В прошлом году Италия.

А прежде Германия.

А прежде Великобритания.

А прежде Швейцария.

Это не дело украинско-польских отношений.

Теперь второе.

Белых Орлов вернули.

Это верно.

Теперь нужно послать сигнал, что в доме есть взрослые.

Которые понимают, что Навроцкий временно, а Польша – вечно.

И Украина вечно.

Наши друзья в Польше, сознательные люди, взрослые в том доме нуждаются в поддержке.

Польша это не Навроцкий.

Как Украина не была Янукович.

Я не предлагаю кланяться полякам, ради них переформатировать свою картину истории или свой пантеон героев.

Мы уже подтвердили нашу субъектность, неуступчивость, способность защищать свой интерес и свою картину мира.

Теперь нужно еще утвердить нашу способность различать короткое и длинное.

Нашу способность переключаться из прошлого на будущее (и переключать других).

Нашу способность управлять нарративом, а не плыть за ним.

Нашу проактивность, а не реактивность.

Восстановление Украины не имеет отношения к исторической памяти.

Субъектность – это не жесткая позиция по вопросам, которые для вас важны.

Камень тоже имеет жесткую позицию, но он не субъект.

Субъектность – это способность сегодня управлять тем, что вчера управляло вами.

Вчера мы руководствовались нарративом, который запустили поляки.

Сегодня мы должны развернуть поляков к нарративу, который мы запустили.

Это станет признаком нашей силы и субъектности.

Доклад закончил.