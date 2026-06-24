На Нікопольщині після побутового конфлікту чоловік опинився в лікарні з ножовим пораненням
На Нікопольщині Дніпропетровської області 22 червня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові за нанесення тяжких тілесних ушкоджень
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Злочин стався 22 червня близько 3-ї години ночі в одному із сіл Мирівської громади.
Правоохоронці встановили, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Перебуваючи у приміщенні кухні за місцем свого проживання, 43-річний підозрюваний схопив зі столу кухонний ніж та завдав 38-річному співмешканцю своєї сестри одного удару в живіт.
Із отриманими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
22 червня слідчі повідомили чоловікові про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
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