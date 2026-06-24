На Нікопольщині після побутового конфлікту чоловік опинився в лікарні з ножовим пораненням

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Нікопольщині Дніпропетровської області 22 червня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався 22 червня близько 3-ї години ночі в одному із сіл Мирівської громади.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Перебуваючи у приміщенні кухні за місцем свого проживання, 43-річний підозрюваний схопив зі столу кухонний ніж та завдав 38-річному співмешканцю своєї сестри одного удару в живіт.

Із отриманими травмами потерпілого госпіталізували до лікарні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

22 червня слідчі повідомили чоловікові про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

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