Морская блокада Украины

Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины. Теперь ей для этого не нужен остров Змеиный

Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины. Теперь ей для этого не нужен остров Змеиный

Фото: Fasebook/Ihor Lutsenko

23 июня россияне поразили 3 гражданских судна, шедших в Одесскую область: погиб моряк, других пришлось срочно эвакуировать. Достаточно серьезный результат наших врагов: посланы сигналы, что окно через Черное море, прорубленное в 2023 году усилиями сил обороны Украины, теперь снова может закрыться.

Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины. Теперь ей для этого не нужен остров Змеиный. Развитие дроновых технологий позволяет наносить точечные удары по уязвимым местам гражданских судов, направляющихся в наши порты.

Обстановка в России сейчас такова, что на международно-политические опасности им уже плевать.

Технологии так называемых mesh-сетей, когда один или несколько дронов выступают ретрансляторами сигнала, позволяют управлять дроном, атакующим танкер или контейнеровоз в 500 километрах.

Как результат, даже небольшой дрон может нанести много вреда огромному судну.

Как известно, по капитанскому мостику прилетит Ланцет или в резервуар с топливом, то мало кто захочет ходить по этому маршруту. Он рискует стать наиболее опасным в мире, по мере того, как в Ормузском проливе стихает беспокойство.

Через порты Великой Одессы и Измаил идет огромный поток импорта и экспорта. Ежемесячно это 3-4 миллиарда долларов. Альтернативные маршруты по суше Россия тоже активно бомбит ракетами и шахедами – так она выглядит, война на истощение.

На самом деле, россияне уже несколько месяцев пытаются выстроить эффективную систему поражения гражданских судов у украинских берегов. Экспериментируют с разными тактиками и техническими решениями.

Это вполне ожидаемый этап развития технологий БпЛА. И у Украины нет другого пути, как выстраивать противодроновое ПВО – и уже не только на суше, но и на море. Это гораздо сложнее, но без этого никак – нынешнюю войну выигрывает только тот, кто умеет противостоять воздушным и морским беспилотным атакам.

PS Есть у меня один рецепт, каким образом можно было бы помочь защите морского коридора в Украине. Например, помочь моим друзьям, военным-энтузиастам, анализирующим российское оборудование для дроновых меш-сетей. На 5 году войны у них нет нормального доступа к трофейному оборудованию. Впрочем, я не сильно верю в возможности государственных чиновников. А вообще, пора создавать штаб из корпораций (зернотрейдеры, металлурги и т.п.) и целенаправленно способствовать решению этой проблемы. Эти бизнесмены не должны ожидать, что кто-то – в Генштабе, в СБУ/ГУРе кто-то вдруг возьмет и решит их (и наши) проблемы.