В Павлограде на коммунальном предприятии годами "отмывали" бюджетные средства

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В Павлограде полицейские разоблачили схему фиктивного трудоустройства на коммунальном предприятии. Директор коммунального предприятия организовал схему присвоения бюджетных средств путем формального трудоустройства семи человек, фактически не выполнявших свои служебные обязанности

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Государству в лице органа местного самоуправления нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Следователи установили, что к реализации противоправного механизма были привлечены работники предприятия, ответственные за кадровую работу, учет рабочего времени и начисление заработной платы.

Схема действовала в течение 2021-2025 годов. Все это время фигуранты вносили в табели учет рабочего времени заведомо ложные сведения о пребывании работников на рабочих местах и исполнении ими своих должностных обязанностей. На основании этих документов им безосновательно начисляли заработную плату и засчитывали период работы в трудовой стаж.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что при процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств во время проведения ремонтных работ в Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца . Подозрения получит три человека.