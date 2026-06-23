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23 червня 2026, 16:59

У Павлограді на комунальному підприємстві роками "відмивали" бюджетні кошти

23 червня 2026, 16:59
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Фото ілюстративне
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У Павлограді поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування на комунальному підприємстві. Директор комунального підприємства організував схему привласнення бюджетних коштів шляхом формального працевлаштування семи осіб, які фактично не виконували свої службові обов’язки

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Державі в особі органу місцевого самоврядування завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень.

Слідчі встановили, що до реалізації протиправного механізму були залучені працівники підприємства, відповідальні за кадрову роботу, облік робочого часу та нарахування заробітної плати.

Схема діяла протягом 2021–2025 років. Весь цей час фігуранти вносили до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості про перебування працівників на робочих місцях та виконання ними своїх посадових обов’язків. На підставі цих документів їм безпідставно нараховували заробітну плату та зараховували період роботи до трудового стажу.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3, 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей.

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