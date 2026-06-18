В Днепре на закупке газа "нагрели" больше миллиона

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В Днепре перед судом предстанет директор предприятия. Почти 1,2 миллиона гривен убытков зафиксировали из-за манипуляций при закупке газа

Об этом сообщает полиция Днепропетровска передаёт RegioNews.

По данным следствия, в 2021 году учебное заведение и общество заключили договор на поставку природного газа. Впоследствии директор предприятия заключал дополнительные соглашения к договору, которым одновременно уменьшал объемы поставки газа и повышал его стоимость.

В результате общество получило из государственного бюджета почти 1,2 миллиона гривен безосновательно. Теперь направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.