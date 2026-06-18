У Дніпрі на закупівлі газу "нагріли" більше мільйону

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У Дніпрі перед судом постане директор підприємства. Майже 1,2 мільйона гривень збитків зафіксували через маніпуляції під час закупівлю газу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровськопередає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році навчальний заклад і товариство уклали договір на постачання природного газу. Згодом директор підприємства укладав додаткові угоди до договору, якими одночасно зменшував обсяги поставки газу та підвищував його вартість.

В результаті товариство отримало з державного бюджету майже 1,2 мільйона гривень безпідставно. Тепер скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.