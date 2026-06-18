13:13  18 червня
Окупаційна верхівка вивозить майно та сім’ї з Криму – "АТЕШ"
11:40  18 червня
На Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув чоловік
08:43  18 червня
В Одесі позашляховик врізався у маршрутку: постраждали три людини
UA | RU
UA | RU
18 червня 2026, 14:35

У Дніпрі на закупівлі газу "нагріли" більше мільйону

18 червня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі перед судом постане директор підприємства. Майже 1,2 мільйона гривень збитків зафіксували через маніпуляції під час закупівлю газу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровськопередає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році навчальний заклад і товариство уклали договір на постачання природного газу. Згодом директор підприємства укладав додаткові угоди до договору, якими одночасно зменшував обсяги поставки газу та підвищував його вартість.

В результаті товариство отримало з державного бюджету майже 1,2 мільйона гривень безпідставно. Тепер скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів розслідування
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Вищий антикорупційний суд остаточно відмовив ексголові ОАСК у поновленні на посаді
18 червня 2026, 15:59
На Хмельниччині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці
18 червня 2026, 15:50
В Україну повернули тіла 522 загиблих українців
18 червня 2026, 14:55
Російський удар КАБ по околицях Сум: загинув 64-річний рибалка
18 червня 2026, 14:16
13 затриманих і 600 доз кокаїну: у Києві викрили масштабну наркомережу
18 червня 2026, 13:48
Російський удар по Дніпру: одна людина загинула, дев'ятеро поранених
18 червня 2026, 13:30
Окупаційна верхівка вивозить майно та сім’ї з Криму – "АТЕШ"
18 червня 2026, 13:13
Удар по автобусу з дітьми в Брянській області міг бути спецоперацією РФ – СБУ
18 червня 2026, 12:48
Під приводом знайомства відібрав iPhone: у Києві затримали 23-річного грабіжника
18 червня 2026, 12:31
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Павло Казарін
Всі блоги »