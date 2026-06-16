На Дніпропетровщині поліція викрила масштабну схему інтернет-шахрайства

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліція Дніпропетровщини викрила жінок, які під приводом соцвиплат ошукали громадян на майже 2 млн грн

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Правоохоронці встановили, що фігурантки розміщували в інтернеті оголошення про вакансії у різних сферах діяльності та збирали персональні дані, а також відомості про життєві обставини та попередні місця роботи.

Надалі зловмисниці телефонували потерпілим, представляючись працівницями ЦНАП, сервісу "Дія”, Пенсійного фонду або бухгалтерій підприємств. Під приводом оформлення соціальних виплат, компенсацій чи інших грошових нарахувань вони переконували громадян сплатити нібито обов’язковий податок або інший платіж.

Серед потерпілих були й внутрішньо переміщені особи. Використовуючи інформацію про те, що люди втратили житло через збройну агресію РФ, фігурантки пропонували допомогу в оформленні компенсації за зруйноване майно. Для отримання коштів громадяни мали попередньо перерахувати гроші на вказані рахунки.

Також потерпілих вводили в оману повідомленнями про нібито невиплачені кошти з попередніх місць роботи та необхідність сплати податку для їх отримання.

Нагадаємо, що оперативники карного розшуку Нацполіції встановили та затримали громадян Туреччини та Узбекистану, які скоїли злочини на території своїх країн. Обидва фігуранти перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.