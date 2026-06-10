16:51  10 червня
Кривава драма у Вінниці: чоловік убив знайому та наклав на себе руки
14:52  10 червня
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
13:20  10 червня
У Києві знайшли чоловіка, який вбив собаку
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 16:59

У Дніпрі серійний крадій отримав 5 років тюрми за пограбування в університеті

10 червня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Суд у Дніпрі виніс вирок 25-річному місцевому жителю, який вчинив крадіжку в одному з навчальних закладів міста. За скоєний злочин чоловік проведе у місцях позбавлення волі найближчі 5 років

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Подія сталася 6 січня в одному з університетів Соборного району міста. Скориставшись відсутністю людей у приміщенні, чоловік проник до відчиненого кабінету та викрав зі стола мобільний телефон. Після скоєного зловмисник поспішив залишити місце події.

Працівники відділу поліції розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився житель Дніпра, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через вчинення майнових злочинів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України. Після завершення досудового розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та дослідивши зібрані докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у Самарі раніше судимий мешканець іншої області здійснив нічну крадіжку з гаражного приміщення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка Дніпро університет чоловік
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Дніпропетровщина під масованим ударом дронів: понад 50 атак, є поранені та руйнування
10 червня 2026, 19:26
Смертельна ДТП на Закарпатті: вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса
10 червня 2026, 19:13
На Кіровоградщині на "відкатах" за дрова викрили лісничого: вимагав гроші з кожного вантажівки
10 червня 2026, 18:57
На Харківщині рецидивіст кинув гранату в поліцейських та відкрив вогонь
10 червня 2026, 18:44
Стрибнув у лиман і не виплив: у Миколаєві загинув 17-річний юнак
10 червня 2026, 18:41
Уламки збитого "Шахеда" впали на потяг у Сумах: деталі від Укрзалізниці
10 червня 2026, 18:27
Хотів підставити бізнес-партнера: у Хмельницькому підприємець інсценував замах на себе
10 червня 2026, 18:13
На Черкащині в ДТП травмувались двоє підлітків на мотоциклі
10 червня 2026, 17:58
Російський терор у Херсоні: окупанти вбили енергетика під час ремонтних робіт
10 червня 2026, 17:48
У Сумах "Шахед" впав на платформу під час посадки пасажирів: є постраждалі
10 червня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Всі блоги »