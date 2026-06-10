У Дніпрі серійний крадій отримав 5 років тюрми за пограбування в університеті

Фото: поліція Дніпропетровської області

Суд у Дніпрі виніс вирок 25-річному місцевому жителю, який вчинив крадіжку в одному з навчальних закладів міста. За скоєний злочин чоловік проведе у місцях позбавлення волі найближчі 5 років

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Подія сталася 6 січня в одному з університетів Соборного району міста. Скориставшись відсутністю людей у приміщенні, чоловік проник до відчиненого кабінету та викрав зі стола мобільний телефон. Після скоєного зловмисник поспішив залишити місце події.



Працівники відділу поліції розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився житель Дніпра, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через вчинення майнових злочинів.



Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України. Після завершення досудового розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду.



Розглянувши матеріали кримінального провадження та дослідивши зібрані докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у Самарі раніше судимий мешканець іншої області здійснив нічну крадіжку з гаражного приміщення.