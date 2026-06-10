Фото: ОВА

В ночь на 10 июня российские войска около 20 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине оккупанты ударили по самому Никополю, а также по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. В результате попаданий есть повреждения на территории коммунального предприятия, побито здание лицея.

В Петропавловской громаде Синельниковского района повреждены административное здание и автомобиль.

К счастью, пострадавших нет. На местах работают профильные службы, ликвидирующие последствия вражеской атаки.

Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.