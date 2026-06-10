Фото: ОВА

У ніч на 10 червня російські війська близько 20 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині окупанти поцілили по самому Нікополю, а також по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Внаслідок влучань є пошкодження на території комунального підприємства, побита будівля ліцею.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району понівечені адміністративна будівля та автомобіль.

На щастя, постраждалих немає. На місцях працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, на світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників. Відомо про чотирьох постраждалих жінок.