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10 июня 2026, 11:00

На Днепропетровщине военный зарабатывал на поджогах для россиян

10 июня 2026, 11:00
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Фото из открытых источников
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Южный районный суд города Каменского признал местного жителя виновным в диверсии. Он объяснил свои действия тем, что нуждался в деньгах

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале прошлого года мужчина поджег два релейных шкафа у железнодорожной станции. Это произошло после того, как в Telegram представители российских спецслужб пообещали ему за это вознаграждение.

Известно, что в 2022 году его уже судили за грабеж, однако он был условно-досрочно уволен для прохождения военной службы по контракту.

На суде он признал свою вину. По словам мужчины, у него были сложные семейные обстоятельства. Суд определил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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