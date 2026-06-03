Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: 12 поранених, серед яких важкі

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Війська РФ застосовували безпілотники, артилерію, ракети та авіабомбу.

За словами очільника ОВА, в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій - постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані.

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждала 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки.

Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Пошкоджений автомобіль.

Поранень дістав 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, російські війська втретє поспіль атакували Дніпровський район. Поранень зазнали восьмеро людей.