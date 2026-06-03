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03 червня 2026, 20:55

Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: 12 поранених, серед яких важкі

03 червня 2026, 20:55
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, 12 людей дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Війська РФ застосовували безпілотники, артилерію, ракети та авіабомбу.

За словами очільника ОВА, в одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій - постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані.

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждала 38-річна жінка, вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки.

Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Пошкоджений автомобіль.

Поранень дістав 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, російські війська втретє поспіль атакували Дніпровський район. Поранень зазнали восьмеро людей.

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