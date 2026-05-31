У Дніпрі пролунав потужний вибух: над містом піднімається дим
У Дніпрі зранку 31 травня пролунав вибух. У місцевих Telegram-каналах повідомляють про пожежу
Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.
Приблизно об 11:05 у Дніпрі пролунав потужний вибух. Це сталось під час повітряної тривоги. У місцевих Telegram-каналах публікують кадри, де можна побачити чорний густий дим у небі. Точне місце удару зі зрозумілих причин не розголошують.
Наразі повітряна тривога продовжується.
Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.
