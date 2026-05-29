12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 21:20

На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї

29 травня 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У результаті спільної роботи слідчих та оперативників кримінальної поліції припинили діяльність групи осіб, які підозрюються у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Під час документування протиправної діяльності правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, які, ймовірно, причетні до збуту зброї та боєприпасів.

У двох 31-річних чоловіків вилучили мобільні телефони, речовину рослинного походження, схожу на канабіс, майже сотню патронів, автоматний глушник та димову шашку.

Крім того, поліцейські задокументували незаконну діяльність ще одного 31-річного чоловіка. Під час обшуків за місцем його проживання та в автомобілі правоохоронці виявили й вилучили близько 200 набоїв різного калібру, гранати, запали, блок підривного заряду, тротилові шашки, дріт-підривач та електродетонатор.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами зібраних доказів слідчі повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Ще одному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, що 28 травня до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область зброя продаж
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
У Дніпрі затримали палія автомобіля
29 травня 2026, 20:44
Харківського автомеханіка, який коригував удари "Геранями", відправили до тюрми
29 травня 2026, 20:15
Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині
29 травня 2026, 19:59
Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
29 травня 2026, 19:45
У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК
29 травня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »