На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї

За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

У результаті спільної роботи слідчих та оперативників кримінальної поліції припинили діяльність групи осіб, які підозрюються у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Під час документування протиправної діяльності правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, які, ймовірно, причетні до збуту зброї та боєприпасів.

У двох 31-річних чоловіків вилучили мобільні телефони, речовину рослинного походження, схожу на канабіс, майже сотню патронів, автоматний глушник та димову шашку.

Крім того, поліцейські задокументували незаконну діяльність ще одного 31-річного чоловіка. Під час обшуків за місцем його проживання та в автомобілі правоохоронці виявили й вилучили близько 200 набоїв різного калібру, гранати, запали, блок підривного заряду, тротилові шашки, дріт-підривач та електродетонатор.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами зібраних доказів слідчі повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Ще одному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

