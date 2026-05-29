У Дніпрі затримали палія автомобіля
28 травня до поліції надійшло повідомлення про займання транспортного засобу на одній із вулиць міста. Після ліквідації пожежі правоохоронці зафіксували характерні сліди умисного підпалу
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили особу причетну до злочину - ним виявився 23-річний чоловік.
Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
