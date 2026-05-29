12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 20:44

У Дніпрі затримали палія автомобіля

29 травня 2026, 20:44
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

28 травня до поліції надійшло повідомлення про займання транспортного засобу на одній із вулиць міста. Після ліквідації пожежі правоохоронці зафіксували характерні сліди умисного підпалу

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили особу причетну до злочину - ним виявився 23-річний чоловік.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро автомобіль палій поліція затримання
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
Харківського автомеханіка, який коригував удари "Геранями", відправили до тюрми
29 травня 2026, 20:15
Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині
29 травня 2026, 19:59
Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
29 травня 2026, 19:45
У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК
29 травня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »