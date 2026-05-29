12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 19:45

Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені

29 травня 2026, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські військові майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждали шестеро людей, є пошкодження

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади.

Пошкоджені шість багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автомобіль. Постраждали шестеро людей, зокрема, 55-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, ще п'ять жінок перебувають на амбулаторному лікуванні.

"У Кривому Розі понівечені автобус та легковик”, - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріл окупанти
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
У Дніпрі затримали палія автомобіля
29 травня 2026, 20:44
Харківського автомеханіка, який коригував удари "Геранями", відправили до тюрми
29 травня 2026, 20:15
Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині
29 травня 2026, 19:59
У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК
29 травня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »