Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
Російські військові майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждали шестеро людей, є пошкодження
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews
У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади.
Пошкоджені шість багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автомобіль. Постраждали шестеро людей, зокрема, 55-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, ще п'ять жінок перебувають на амбулаторному лікуванні.
"У Кривому Розі понівечені автобус та легковик”, - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.